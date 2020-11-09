Минобороны подтвердило гибель трех военных на аэродроме под Воронежем

Как уточнили в военном ведомстве, солдат из суточного отряда утром 9 ноября на аэродроме Балтимор напал на прибывших туда для проверки должностных лиц. По данным сотрудника местной станции скорой помощи, все случилось в 05:45.

Ранее сообщалось, что молодой человек отобрал топор у одного из военных, а затем устроил стрельбу. Его жертвами стали трое. Один человек пострадал. Источник ТАСС заявил, что среди убитых солдат-срочник и два офицера.

После случившегося срочник скрылся вместе с оружием, которое отобрал у офицера. Полиция ведет поиски как на территории военной части, так и за ее пределами. Власти Воронежской области, а также региональные прокуратура и Следственный комитет подтвердили факт ЧП на аэродроме.

По информации от ФГКУ «416-й Военный госпиталь Минобороны России», угрозы жизни для пострадавшего солдата нет.

«У нас находится пострадавший солдат, у него ранение в легкой степени, огнестрельное ранение, повреждены мягкие ткани в районе ключицы и лопатки. Он не тяжелый, в сознании, жить будет, ему очень повезло», — заявил представитель госпиталя ТАСС.