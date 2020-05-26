Минобороны подтвердило гибель экипажа Ми-8 на Чукотке

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку недалеко от аэродрома «Угольные копи» на Чукотке. Весь экипаж винтокрылой машины погиб, подтвердили в Минобороны.

Ми-8 выполнял учебно-тренировочный полет, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на военное ведомство РФ. Погибли все члены экипажа военного воздушного судна — четыре человека.

После крушения вертолет загорелся. Пожар уже удалось потушить, уточнили в экстренных службах.

На месте катастрофы в Анадыре нашли черные ящики. Приборы находятся в удовлетворительном техническом состоянии. Они почти не пострадали.

«Обнаружены оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец», — подчеркнул представитель экстренных служб Чукотки.

В Анадырь уже вылетела комиссия главного командования ВКС России. Ту да же направляется и руководство Анадырского района.

Причиной случившегося, по предварительным данным, могла стать техническая неисправность Ми-8.

На работу аэропорта и деятельность «Чукотавиа» авария не повлияла. Она произошла на принадлежащей Минобороны территории.