Происшествия 01 сентября 2023, 09:19 Минобороны подтвердило, что украинский беспилотник сбили в Московской области Минобороны: беспилотник ВСУ сбили над Люберцами Викимедиа

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Киевский режим вновь пытался атаковать российскую территорию при помощи БЛПА. Системы ПВО сбили беспилотник в небе над Люберцами в Московской области. Об этом заявило Минобороны России, написало РИА «Новости».

«Силами ПВО была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

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Чуть ранее в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о пресечении атаки на столицу и сбитом беспилотном летательным аппарате рядом с Люберцами. Он уточнял, что никто не пострадал. Также удалось избежать разрушений.

ВСУ 1 сентября атаковали дронами город Курчатов в Курской области. По данным губернатора региона Романа Старовойта, один дрон попал по нежилому зданию, там поврежден фасад. Падение второго БПЛА не подтвердилось.