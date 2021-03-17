Минобороны ответило на слухи о взрыве при выгрузке торпед

Минобороны России опровергло информацию СМИ о якобы произошедшем взрыве торпед. По информации в Сети, он произошел 10 марта при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморье.

«Информация, опубликованная в отдельных средствах массовой информации о якобы взрыве 10 марта торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморье, не соответствует действительности», — рассказали в Минобороны РФ, слова привело РИА «Новости».

В ведомстве также добавили, что никаких происшествий, связанных с обслуживанием вооружения кораблей и судов Тихоокеанского флота, не было.

Ранее ряд каналов в Telegram сообщал о пожаре на корабле в пункте Фокино. По информации источников, в результате инцидента якобы пострадали семь человек.