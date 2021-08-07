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    07 августа 2021, 17:55

    Минобороны опровергло пожар на военном полигоне в Луховицах

    Ольга Назаркина

    Информация о пожаре на военном полигоне Ольшанский в городском округе Луховицы не соответствует действительности, заявили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

    Минобороны опровергло пожар на военном полигоне в Луховицах

    В департаменте уточнили, что территория, на которой возник пожар, не находится в ведении Министерства обороны РФ и не является военным полигоном, сообщил ТАСС.

    Ранее источник агентства сообщил, что в Луховицах произошел крупный природный пожар. Площадь возгорания составила семь гектаров. На место ЧП вылетел вертолет Московского авиационного центра. Помимо этого, туда были направлены экстренные службы. Данных о пострадавших не поступало.

    По его словам, на месте также работают экстренные службы.