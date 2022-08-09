Минобороны опровергло огневое воздействие по обвалованной площадке аэродрома Саки

Территория аэродрома Саки не попадала под обстрелы. Такое заявление сделали представители Минобороны.

«По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», — сообщили представители ведомства.

По их словам, днем 9 августа на территории аэродрома в районе Новофедоровки «произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов».

В результате взрывов никто не пострадал, авиатехника на аэродроме не повреждена. Об этом сообщил RT. Однако руководство региона уже приняло меры безопасности. В частности, население близлежащих домов оперативно оповестили о возможности покинуть место происшествия. К моменту создания новости стало известно, что из зоны взрывов уже эвакуированы 30 человек. Их планируют разместить в пансионатах и гостиницах.