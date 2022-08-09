Минобороны опровергло огневое воздействие по обвалованной площадке аэродрома Саки
Минобороны заявило, что аэродром Саки не попадал под обстрелы
Территория аэродрома Саки не попадала под обстрелы. Такое заявление сделали представители Минобороны.
«По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», — сообщили представители ведомства.
По их словам, днем 9 августа на территории аэродрома в районе Новофедоровки «произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов».
В результате взрывов никто не пострадал, авиатехника на аэродроме не повреждена. Об этом сообщил RT. Однако руководство региона уже приняло меры безопасности. В частности, население близлежащих домов оперативно оповестили о возможности покинуть место происшествия. К моменту создания новости стало известно, что из зоны взрывов уже эвакуированы 30 человек. Их планируют разместить в пансионатах и гостиницах.