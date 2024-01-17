Происшествия 17 января 2024, 16:32 Минобороны назвало причину вынужденного приземления Ми-8 в Брянской области Техническая неисправность могла стать причиной посадки Ми-8 в Брянской области РИА «Новости»

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Причиной вынужденной посадки вертолета Ми-8 в Брянской области могла стать техническая неисправность. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку при выполнении планового полета 17 января в Брянской области из-за технической неисправности», — заявили в ведомстве.

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В пресс-службе отметили, что при приземлении экипаж воздушного судна не пострадал.

Аварийная посадка вертолета Ми-8 произошла на трассе М-3 «Украина в Севском районе Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз отмечал, что в результате ЧП пострадала линия электропередач, которая питает четыре района. Позднее электроснабжение восстановили.

Ранее также стало известно о крушении вертолета Ми-8 в Киргизии, в результате ЧП погиб один человек. Еще четверых военных доставили в реанимацию, их состояние неизвестно.