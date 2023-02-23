Происшествия 23 февраля 2023, 11:45 Минобороны назвало предварительную причину крушения Су-25 в Белгородской области Минобороны: причиной крушения Су-25 в Белгородской области могла стать технеисправность

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Причиной крушения самолета Су-25 ВКС России в Белгородской области могла стать техническая неисправность. Об этом заявили в Минобороны. В ведомстве подтвердили данные, что пилот скончался, сообщило РИА «Новости».

По данным ведомства, Су-25 потерпел катастрофу, когда возвращался на аэродром базирования в Белгородской области после выполнения боевой задачи. В министерстве обратили внимание, что самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле не зафиксировали.

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По предварительным данным, причиной крушения могла стала техническая неисправность, добавили в Минобороны.

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Ранее о ЧП сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, самолет упал в Валуйском городском округе. Политик уточнил, что на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС. Он подчеркнул, что точная причина происшествия пока неизвестна. Ситуация находится под контролем, заключил Гладков.