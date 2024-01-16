Происшествия 16 января 2024, 04:09 Минобороны назвало количество БПЛА, атаковавших Воронежскую область Минобороны: силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Воронежской областью РИА «Новости»

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Воронежскую область атаковали три украинских беспилотника, которые уничтожила российская система противовоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в своем Telegram-канале.

«С 01:50 до 02:50 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Воронежской области», — уточнили в Минобороны.

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Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что дежурные средства ПВО отразили атаку беспилотников над Воронежем. По предварительным данным, никто не пострадал. В результате атаки в двух многоквартирных и нескольких частных домах выбиты окна. В одной из квартир на балконе начался пожар — спасатели его уже потушили. На местах происшествий работают оперативные службы.