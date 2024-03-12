Важное 12 марта 2024, 13:50 Минобороны назвало число человек на борту разбившегося Ил-76 Минобороны: на борту разбившегося Ил-76 было 15 человек РИА «Новости»

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На борту разбившегося в Ивановской области Ил-76 находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Об этом сообщили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что самолет потерпел крушение при взлете. Причиной катастрофы, по предварительным данным, стал пожар одного из двигателей, уточнили в пресс-службе.

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Все обстоятельства происшествия уточняются. Очевидцы ранее поделились в соцсетях кадрами самолета перед экстренной посадкой. На одном из видео можно было заметить, что у Ил-76 прямо в небе, предположительно, отваливается двигатель.

Выяснением всех подробностей и точных причин крушения самолета займется комиссия Главного командования ВКС России.