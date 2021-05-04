Минивэн улетел с дороги на пляж неподалеку от Владивостока

Возле Владивостока минивэн Honda Stepwgn улетел с дороги, которая идет вдоль берега Амурского залива, на пляж.

Как сообщает vostokmedia.com, необычная авария произошла неподалеку от железнодорожной станции «Чайка».

Комментируя происшествие в соцсетях, горожане говорят о том, что дорога, идущая вдоль пляжа, крайне узкая, и разъехаться на ней двум машинам бывает непросто. И водителям «не позавидуешь».

Но по мнению других пользователей, к аварии привела не узкая дорога, а то, что компания, которая была в минивэне, до этого громко «веселилась» неподалеку.