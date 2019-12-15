Минивэн столкнулся с автобусом в Приморье. 2 человека погибли

По данным полиции, авария произошла в 09:25 (02:25 по московскому времени) на 13-м километре автодороги. За рулем Nissan находилась женщина 1960 года. В результате столкновения она погибла. Также жертвой этого ДТП стал мужчина, который ехал с ней в минивэне. Его личность сейчас устанавливают. Еще один пассажир иномарки получил травмы. Автобус ехал по маршруту «Фокино — Дунай». В салоне на момент столкновения находились шесть пассажиров.

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На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, спасатели и медики. Точную причину аварии в полиции пока не называют. Сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося. Более подробной информации о ДТП пока нет.