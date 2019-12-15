  • Минивэн столкнулся с автобусом в Приморье. 2 человека погибли

    15 декабря 2019, 07:36

    Андрей Иванов

    Смертельное ДТП произошло утром 15 декабря на трассе Фокино — Дунай в Приморье. Минивэн Nissan Cube выскочил на встречку и столкнулся с рейсовым пассажирским автобусом. Погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
    Минивэн столкнулся с автобусом в Приморье. 2 человека погибли

    По данным полиции, авария произошла в 09:25 (02:25 по московскому времени) на 13-м километре автодороги. За рулем Nissan находилась женщина 1960 года. В результате столкновения она погибла. Также жертвой этого ДТП стал мужчина, который ехал с ней в минивэне. Его личность сейчас устанавливают. Еще один пассажир иномарки получил травмы. Автобус ехал по маршруту «Фокино — Дунай». В салоне на момент столкновения находились шесть пассажиров.

    Автомобиль упал в реку в Москве. Погибли два человека

    Подробнее

    На месте происшествия работают сотрудники госавтоинспекции, спасатели и медики. Точную причину аварии в полиции пока не называют. Сотрудники правоохранительных органов сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося. Более подробной информации о ДТП пока нет.