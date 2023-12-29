Происшествия 29 декабря 2023, 16:11 Министр здравоохранения Башкирии попал в смертельное ДТП ГИБДД: в ДТП в Караидельском районе пострадал министр здравоохранения Башкирии Пресс-служба МЧС

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Крупное ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Бирск — Тастуба — Сатка в Караидельском районе. Авария унесла жизни двух человек, сообщила пресс-служба МЧС по Республике Башкортостан.

Столкнулись четыре автомобиля. Из-за аварии пострадали три человека, еще двое погибли.

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По информации Госавтоинспекции, в ДТП попал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Он получили травмы, мужчину направили в ближайшую больницу. По данным Telegram-канала «112», из-за аварии также пострадал помощник чиновника, находившийся с ним в одном автомобиле.

«Предположительно, в этой „Тойоте“ находился министр здравоохранения Айрат Рахматуллин. Информация уточняется», — указали в ГИБДД.

На место происшествия прибыли спасатели, они деблокировали пострадавших и оказали им первую помощь.

Ранее массовое ДТП со смертельным исходом произошло в Оренбурге. Водитель легковушки не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами.