Министр ударил журналиста и разбил его ноутбук в Армении

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян напал на журналиста и разбил его технику, сообщило радио Sputnik.

Уточняется, что госслужащий обедал вместе со своей женой в одном из кафе Еревана. В какой-то момент к нему подошел журналист Пайлак Фахрадян с камерой в руках и стал задавать ему вопросы. Через некоторое время Аршакян направился к Фахрадяну, ударил его в лицо и скинул ноутбук со стола, написал сайт «Русская планета».

Позже министр извинился за агрессивное поведение и заявил, что готов понести ответственность за случившееся. Сейчас следователи разбираются в произошедшем.