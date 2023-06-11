Происшествия 11 июня 2023, 22:51 Министр Мантуров чуть не стал целью ракет ВСУ Минпромторг: министр Мантуров покинул Херсонскую область перед обстрелом ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики ударили ракетой по району Херсонской области после визита вице-премьера и министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства, ракеты прилетели через несколько минут после отъезда члена правительства.

В пресс-службе отметили, что Мантуров в ходе поездки договорился о поставках лекарств и продуктов в районы, пострадавшие от наводнения после разрушения части плотины Каховской гидроэлектростанции.

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«Вице-премьер ездил в Херсонскую область, где обсуждал с руководством региона помощь жителям затопленных территорий и обеспечение их товарами первой необходимости, в том числе лекарствами и продовольствием», — заявил представитель Минпромторга.

Собеседник агентства подтвердил, что после отъезда министра по району, где он находился, украинские боевики нанесли удар.

По предварительным данным, они использовали полученные от Великобритании дальнобойные ракеты Storm Shadow. РИА «Новости» подчеркнули, что по украинские Telegram-каналы выпустили посты с угрозами в адрес Дениса Мантурова и призывы к ВСУ «достать» министра во время следующего визита.

После разрушения Каховской гидроэлектростанции вода затопила несколько районов Херсонской области после обстрела со стороны украинских боевиков. По данным на воскресенье, 11 июня, затопленными остаются 23 тысячи домов. Жителей с крыш и верхних этажей эвакуировали спасатели. Вода из некоторых населенных пунктов начала уходить только сегодня. Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо ввел в регионе режим чрезвычайной ситуации. Также он подписал указ о выплатах жителям пострадавших районов.