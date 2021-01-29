Министр культуры Алтайского края пострадал в ДТП с грузовиком

Автомобиль с министром культуры Алтайского края Еленой Безруковой столкнулся с грузовым автомобилем. Авария произошла в пятницу утром на трассе «Барнаул-Бийск» в Троицком районе, министр и двое ее подопечных были доставлены в больницу.

Делегация минкульта Алтайского края направлялась в Бийск для обсуждения строительства Центра культурного развития и оценки технического состояния здания музыкального колледжа.

«По имеющейся предварительной информации, водитель грузового автомобиля при выезде со второстепенной дороги столкнулся с автомобилем, в котором находились водитель, министр культуры Алтайского края Елена Безрукова, ее заместитель Галина Кубрина и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения Министерства культуры края Федор Зыков», — говорится в сообщении правительства региона в Telegram.

Безрукова и Зыков направлены на амбулаторное лечение, Кубрина была доставлена в реанимацию Троицкой районной больницы, она находится в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в медучреждении.