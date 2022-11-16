Происшествия 16 ноября 2022, 14:01 Министерство социальной политики загорелось в Екатеринбурге

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Пожар произошел в здании министерства социальной политики в Екатеринбурге. Об этом сообщило издание TagilCity со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.

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Огонь распространился на 15 квадратных метров. Локализовать возгорание удалось через 21 минуту после звонка в экстренные службы, а ликвидировать — спустя час. В тушении участвовали 46 спасателей с использованием 14 спецмашин.