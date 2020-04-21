Минимум восемь гаражей сгорели на северо-востоке Москвы

В районе Бибирево на северо-востоке Москвы произошел пожар в гаражном кооперативе. По данным источника «360», горели восемь боксов на площади 100 квадратных метров. Огонь уничтожил пять автомобилей.

Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что огонь затронул около 15 гаражей.

Пожар произошел на улице Плещеева, вблизи супермаркетов «Лента» и «Перекресток», сообщили очевидцы в группе «Бибирево Лайф» во «ВКонтакте».

В настоящее время пожарные потушили возгорание, рассказали агентству «Москва» в столичном главке МЧС.

«В 19:46 возгорание в гаражах по адресу ул. Плещеева, 6а локализовали, а в 19:55 — ликвидировали», — уточнили в ведомстве.

Источник фото: Google Maps

Информации о пострадавших не поступало.