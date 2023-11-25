Эксклюзив 25 ноября 2023, 14:53 Минимум три человека пострадали в ДТП на юге Москвы Источник «360»: в Лефортово на юге Москвы пострадали три человека из-за аварии РИА «Новости»

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В тоннеле в Лефортово на юге Москвы в результате ДТП с участием легкового транспорта пострадали минимум три человека. Об этом сообщил источник «360».

По его данным, авария произошла в 100-150 метрах от въезда в тоннель по улице Золоторожский Вал.

Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия выехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств аварии.

В дептрансе Москвы уточнили, что проезжую часть удалось оперативно освободить, а движение — восстановить.

Ранее бензовоз, грузовик и легковушка попали в ДТП под Саратовом близ поселка Пушкино. Авария унесла жизни двух человек. Также пострадала женщина, ехавшая в легковой машине. Ей оказали необходимую медицинскую помощь.