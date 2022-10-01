Уголовное дело возбудили после взрыва газа в жилом доме в Подмосковье | 360°

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Уголовное дело возбудили после взрыва газа в жилом доме в Подмосковье

СК по Подмосковью: в Коломне возбудили дело после взрыва газа в жилом доме

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В Коломне в ночь на 1 октября произошел взрыв газа в жилом доме. В квартире на третьем этаже на проспекте Кирова обрушилась не несущая стена. Два человека попали в больницу. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в СК России по Московской области.

ГСУ СК России по Московской области

ГСУ СК России по Московской области

ГСУ СК России по Московской области

ГСУ СК России по Московской области

Прокуратура Московской области

Прокуратура Московской области

Прокуратура Московской области

Прокуратура Московской области

Прокуратура Московской области

Прокуратура Московской области

Сообщество «Коломна» в социальной сети «ВКонтакте»

Сообщество «Коломна» в социальной сети «ВКонтакте»

Взрыв, по предварительным данным, спровоцировала утечка. В квартире находились хозяин и его знакомый. Мужчин госпитализировали с ожогами различной степени тяжести.

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В СК уточнили, что дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Прокуратура Московской области организовала проверку по факту ЧП, подтвердив, что с места происшествия в больницу отправили двух человек.

В ГУ МЧС по Московской области сообщили «360», что в Коломне при взрыве газа в жилом доме пострадали три человека.

«Взрыв газовоздушной смеси произошел примерно в 01:00 1 октября. Это девятиэтажный дом на проспекте Кирова, 30. Пожара не было, трое пострадавших», — рассказали в ведомстве.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил о пяти пострадавших. Взрыв повредил перегородку между квартирами. В результате происшествия эвакуировали 130 человек. Жители дома уже вернулись домой.

Причины произошедшего устанавливаются. Жилой дом осматривают специалисты.

Ранее сообщалось, что газовоздушная смесь взорвалась в котельной во Фрязине. Четыре оператора котельной эвакуировались самостоятельно.

Коломна

Взрывы

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