Уголовное дело возбудили после взрыва газа в жилом доме в Подмосковье | 360°

Эксклюзив 01 октября 2022, 11:57 Поделиться Telegram

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Viber Уголовное дело возбудили после взрыва газа в жилом доме в Подмосковье СК по Подмосковью: в Коломне возбудили дело после взрыва газа в жилом доме РИА "Новости"

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В Коломне в ночь на 1 октября произошел взрыв газа в жилом доме. В квартире на третьем этаже на проспекте Кирова обрушилась не несущая стена. Два человека попали в больницу. Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в СК России по Московской области.

ГСУ СК России по Московской области ГСУ СК России по Московской области Прокуратура Московской области Прокуратура Московской области Прокуратура Московской области Сообщество «Коломна» в социальной сети «ВКонтакте»

Взрыв, по предварительным данным, спровоцировала утечка. В квартире находились хозяин и его знакомый. Мужчин госпитализировали с ожогами различной степени тяжести.

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В СК уточнили, что дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Прокуратура Московской области организовала проверку по факту ЧП, подтвердив, что с места происшествия в больницу отправили двух человек.

В ГУ МЧС по Московской области сообщили «360», что в Коломне при взрыве газа в жилом доме пострадали три человека.

«Взрыв газовоздушной смеси произошел примерно в 01:00 1 октября. Это девятиэтажный дом на проспекте Кирова, 30. Пожара не было, трое пострадавших», — рассказали в ведомстве.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил о пяти пострадавших. Взрыв повредил перегородку между квартирами. В результате происшествия эвакуировали 130 человек. Жители дома уже вернулись домой.

Причины произошедшего устанавливаются. Жилой дом осматривают специалисты.

Ранее сообщалось, что газовоздушная смесь взорвалась в котельной во Фрязине. Четыре оператора котельной эвакуировались самостоятельно.

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