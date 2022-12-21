Происшествия 21 декабря 2022, 13:20 Минимум два человека погибли при землетрясении в Калифорнии

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Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в американском штате Калифорния, который находится на берегу Тихого океана на западном побережье США. В результате происшествия погибли минимум два человека, сообщил телеканал CNN.

По данным RT, также в результате сильных подземных толчков порядка 11 человек получили ранения разной степени тяжести.

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Отмечается, что около 70 тысяч человек остались без электроэнергии.

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