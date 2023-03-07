Происшествия 07 марта 2023, 15:56 Минимум девять человек погибли в результате взрыва в столице Бангладеш — СМИ The Daily Star: в столице Бангладеш Дакке произошел взрыв, девять человек погибли

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В столице Бангладеш Дакке случился взрыв, погибли по меньшей мере девять человек, еще около 100 получили ранения, сообщила газета The Daily Star. По данным издания, работающие на месте сотрудники экстренных служб пока не могут установить причины ЧП.

Взрыв прогремел в здании недалеко от автобусной остановки на оживленной улице в городском районе Гулистан. Дежурный офицер диспетчерской пожарной службы Рашед бин Халед рассказал, что на место тут же отправились 11 спасательных расчетов.

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По его словам, от взрывной волны пострадали пятиэтажное здание, в котором находятся магазины и банк, а также конструкции местного рынка. Оба сооружения выстояли и не рухнули.

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Представитель полиции Баччу Миа добавил, что жертвами ЧП стали по меньшей мере девять человек. Спасатели передали медикам еще более 100 пострадавших. Их уже отправили в больницу Медицинского колледжа Дакки.

В середине января в Турции взорвалась текстильная мастерская. Власти Анкары рассказали, что в результате происшествия никто не погиб и не пострадал.