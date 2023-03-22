Происшествия 22 марта 2023, 18:15 Минимум четыре жителя Донецка пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ Мэр Кулемзин сообщил о четырех раненых жителях Донецка после атаки со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Днем 22 марта украинские военные обстреляли Донецк, написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, в результате атаки ВСУ ранения получили четыре человека.

Под обстрел попал Петровский район города, где ранения получили мужчины 1947 и 1982 годов рождения. В Куйбышевском районе Донецка пострадали две женщины — 1965 и 1967 годов рождения, их отправили в городские больницы № 19 и № 21. Там же из строя вывели линию электропередачи.

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«В поселке Северном произошло отключение семи трансформаторных подстанций. Без электроэнергии частично остались Грабари и 1-я Площадка (1600 абонентов)», — рассказал Алексей Кулемзин.

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На место происшествия выехали аварийно-восстановительные бригады. Позже они возобновили подачу света в дома горожан.

В ночь на 22 марта подразделения ВСУ атаковали Донецк ракетой из установки «Точка-У». По информации представительства ДНР в СЦКК, позже украинские военные обстреляли другие населенные пункты республики — снаряды прилетели в Горловку и Широкую Балку.