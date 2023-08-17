Происшествия 17 августа 2023, 19:45 Минимум четыре автомобиля столкнулись в Москве на Звенигородской эстакаде Дептранс Москвы: несколько автомобилей столкнулись на Звенигородской эстакаде РИА «Новости»

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В районе Магистральной улицы в Москве, на Звенигородской эстакаде, произошло массовое ДТП. Об этом в своем Telegram-канале сообщил столичный дептранс.

Как пояснили в ведомстве, на месте аварии уже работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших пока уточняются.

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Водителям посоветовали объезжать район ДТП, так как движение затруднено, и искать другие маршруты проезда.

Ранее в Москве задержали нетрезвого водителя, чей Ford Mustang влетел вечером в среду в дерево на Подольской улице и затем покинул место ДТП.