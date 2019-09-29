Минимум 36 человек погибли в аварии на востоке Китая

Иномарка насмерть сбила пешехода на западе Москвы Подробнее

ДТП случилось утром 28 сентября в пределах городского округа Исин. Водитель автобуса с 69 пассажирами в салоне допустил выезд на полосу встречного движения. Там транспортное средство столкнулось с грузовым автомобилем.

В результате аварии погибли 36 человек. Еще столько же получили травмы различной степени тяжести. Большинство из них госпитализированы. Состояние девяти человек оценивается как тяжелое.

По предварительной версии, авария произошла из-за лопнувшего колеса автобуса.