Минимум 36 человек погибли в аварии на востоке Китая
В китайской провинции Цзянсу, расположенной в восточной части страны, произошло крупное ДТП. По данным местной полиции как минимум 36 человек погибли. Об этом сообщило РИА «Новости».
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ДТП случилось утром 28 сентября в пределах городского округа Исин. Водитель автобуса с 69 пассажирами в салоне допустил выезд на полосу встречного движения. Там транспортное средство столкнулось с грузовым автомобилем.
В результате аварии погибли 36 человек. Еще столько же получили травмы различной степени тяжести. Большинство из них госпитализированы. Состояние девяти человек оценивается как тяжелое.
По предварительной версии, авария произошла из-за лопнувшего колеса автобуса.