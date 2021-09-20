Минимум 30 человек пострадали в результате ДТП в Пенсильвании

ДТП с участием автобуса произошло в округе Скулкилл в американском штате Пенсильвания. Машина съехала с межштатной автомагистрали на обочину. В результате пострадали минимум 30 человек. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на телеканал CNN.

Водитель автобуса не справился с управлением. Шестеро из пострадавших на данный момент прибывают в критическом состоянии. Информации о погибших не поступало. Следователи пытаются выяснить обстоятельства случившегося. Ранее новоизбранный мэр южноафриканского Йоханнесбурга Джолиди Матонго погиб в ДТП. Авария произошла в субботу, 18 сентября.