20 сентября 2021, 12:21
Минимум 30 человек пострадали в результате ДТП в Пенсильвании
ДТП с участием автобуса произошло в округе Скулкилл в американском штате Пенсильвания. Машина съехала с межштатной автомагистрали на обочину. В результате пострадали минимум 30 человек. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на телеканал CNN.
Водитель автобуса не справился с управлением. Шестеро из пострадавших на данный момент прибывают в критическом состоянии. Информации о погибших не поступало. Следователи пытаются выяснить обстоятельства случившегося.
Ранее новоизбранный мэр южноафриканского Йоханнесбурга Джолиди Матонго погиб в ДТП. Авария произошла в субботу, 18 сентября.