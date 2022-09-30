Минимум 20 человек погибли при взрыве в образовательном центре в Афганистане | 360°

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Минимум 20 человек погибли при взрыве в образовательном центре в Афганистане

Al Jazeera: 20 человек погибли, 35 пострадали при взрыве в образовательном центре Кабула

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Как минимум 20 человек погибли, 35 пострадали в результате взрыва в образовательном центре Кабула, Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Ранее источник РИА «Новости» сообщил, что жертвами взрыва в образовательном центре Кабула стали четыре человека

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Уточняется, что взрыв произошел в западном районе столицы Афганистана — Дашт-и-Барчи во время экзаменов. Представитель МВД Абдул Нафи Таккур подтвердил факт взрыва, но не рассказал подробности.

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Афганский телеканал Ariana News со ссылкой на источники уточнил, что взрыв произошел в образовательном центре «Кадж». На данный момент точные данные о количестве пострадавших и обстоятельствах взрыва устанавливаются.

В августе мощный взрыв прогремел в мечети «Абубакир Седик» на севере Кабула. Источники в афганских службах безопасности тогда сообщили, что погибли не менее 20 человек. Более 40 получили ранения.

Афганистан

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