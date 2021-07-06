Минимум 20 человек погибли в аварии в Зимбабве

Дорожно-транспортное происшествие случилось на юго-западе Зимбабве на трассе Масвинго — Мбалабала. Погибли минимум 20 человек.

Причиной ДТП в ведомстве назвали столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, у одного из транспортных средств лопнула шина, и он выехал на встречную полосу, сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

В ДТП погибли 20 человек, еще трое госпитализированы. Об их состоянии пока ничего не известно.