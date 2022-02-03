Минимум 12 человек насмерть отравились кокаином в Аргентине

Не менее 12 человек погибли из-за некачественного кокаина в Аргентине. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на BBC News.

Еще 50 человек попали в больницу. Есть версия, что наркотик был разбавлен токсичным веществом. Министр безопасности провинции Буэнос-Айрес Серхио Берни призвал не употреблять кокаин, купленный за последние 24 часа.

Ранее в Уругвае на пляже обнаружили 1,3 тонны кокаина. Наркотики лежали рядом с перевернутой лодкой. Кому она принадлежит, правоохранители пока не выяснили.