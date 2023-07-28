Происшествия 28 июля 2023, 20:43 Минимум 10 квартир повредил взрыв в жилом доме в Таганроге ТАСС: в Таганроге взрыв повредил минимум 10 квартир в жилом доме Пресс-служба губернатора Ростовской области

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Взрыв в кафе в Таганроге повредил минимум 10 квартир в жилом доме. Об этом ТАСС сообщил представитель управляющей компании.

В пострадавших квартирах преимущественно выбито остекление и поломаны оконные рамы, сообщил источник.

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Мощный взрыв прогремел в Таганроге в районе 16:00, волной в некоторых домах выбило стекла, у машин сработала сигнализация. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в центре города взорвалась ракета. Взрыв прогремел у дома 22 на Лермонтовском переулке. Позже стало известно, что возле местного ресторана упали обломки ракеты, которую сбили российские средства противовоздушной обороны.

Минобороны России заявило, что атаку на Ростовскую область предприняли ВСУ. Для атаки использовали переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

При взрыве пострадали 14 человек. Семерых бригадами скорой доставили в медицинские учреждения региона, еще семерым помощь оказали амбулаторно, госпитализация им не потребовалась.