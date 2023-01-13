Происшествия 13 января 2023, 10:06 Минеральное в ДНР обстреляли из реактивной системы залпового огня Украинские войска обстреляли Макеевку и Минеральное артснарядами и ракетами РСЗО

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Вооруженные силы Украины обстреляли Макеевку и Минеральное. Они использовали для ударов артиллерийскую установку и реактивную систему залпового огня, рассказало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

В 08:20 украинские военные атаковали Червоногвардейский район Макеевки. Они выпустили из Ласточкино пять снарядов калибром 155 миллиметров. Спустя пять минут обстреляли Минеральное 10 ракетами РСЗО. Огонь вели из Авдеевки.

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Кроме того, 13 января ВСУ ударили по Петровскому и дважды по Киевскому районам Донецка, Ясиноватой и Яковлевке. Боевики использовали артснаряды крупного калибра и ракеты РСЗО, обстрелы вели из Ласточкино, Курахово, Авдеевки и Тоненького. Глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что пострадало остекление жилого дома на улице Удальцова.

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За прошедшие сутки, по данным Штаба теробороны ДНР, по пяти населенным пунктам республики выпустили 83 боеприпаса разных типов. Они повредили три дома и два объекта гражданской инфраструктуры, один человек погиб и четыре получили травмы.