Минэнерго сообщило о влиянии ситуации в Суэцком канале на поставки нефти Urals

Ограничение по Суэцкому каналу из-за застрявшего там контейнеровоза Ever Given практически не повлияло на поставки отечественной нефти марки Urals. Этому поспособствовало уникальное географическое положение России.

Географическое положение РФ является ествественным приемуществом на мировом энергетическом рынке, поскольку это позволяет иметь доступ к основным потребительским рынками, а также влияет на скорость доставки товаров ТЭК, об этом рассказал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства энергетики РФ.

«Нефтепровод „Дружба“, нефтепроводы в КНР, действующие газопроводы „Ямал-Европа“, „Северный поток“, „Сила Сибири“ и „Турецкий поток“… занимают конкурентные позиции… по надежности в сравнении с альтернативными маршрутами поставок энергоресурсов», — говорится в сообщении Минэнерго РФ.

В пресс-службе дополнили, что на данный момент не теряют актуальности новые короткие маршруты доставки грузов из-за повышенного спроса на энергоресурсы.

Так, Северный морской путь имеет высокий потенциал увеличения объемов транспортировки грузов, позволяя достаточно уменьшить время транспортировки товаров из Азии в Европу, добавила «Газета.ru».

Ранее появилась информация, что контейнеровоз Ever Given, заблокировавший движение в Суэцком канале, сняли с мели.