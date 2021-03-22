Минэнерго опровергло информацию о взрыве газа в частном доме Балашихи

Взрыва газа в частном трехэтажном доме в Балашихе не было. В подмосковном министерстве энергетики заметили, что информация об этом не подтвердилась.

На место происшествия в деревне Полтево прибыла оперативная дежурная группа АО «Мособлгаз», уточнили в пресс-службе регионального Минэнерго.

«В 18:06 в сети произошло завышение давления газа. По двум частным домам — <…> скачок давления газа, который стал причиной разрыва газоиспользующего оборудования», — заметили в министерстве.

После этого в доме произошло возгорание на площади один квадратный метр. Два человека получили незначительные царапины и ссадины. От госпитализации они отказались.

Аварийщики перекрыли газ. Сейчас от газоснабжения отключены 59 домовладений. Пожар локализовали сотрудники МЧС,. Специалисты проводят обход и ревизию оборудования в соседних домах.

«После окончании проверки в течение нескольких часов газоснабжение в домовладениях будет восстановлено. В причинах происшедшего сейчас на месте разбирается техническая комиссия», — заключили в ведомстве.