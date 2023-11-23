Важное 23 ноября 2023, 13:21 Минэнерго опровергло информацию о взрыве в Лыткарине Минэнерго Подмосковья: никакого взрыва на территории Лыткарина не было РИА «Новости»

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Министерство энергетики Московской области опровергло информацию в Сети о якобы прозвучавшем взрыве на территории населенного пункта Лыткарино. Об этом в ведомстве сообщили «360».

«Никакого взрыва на территории Лыткарина не было. Взрыва на подстанции не было в принципе. Но поврежденный участок воздушной линии проходит именно вблизи Лыткарина», — указали в министерстве.

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Утром в четверг, 23 ноября, жители Лыткарина сообщили о яркой вспышке на электроподстанции. Telegram-канал Baza отмечал, что в районе отключили подачу электричества, а на подстанции начался пожар.

Позднее Минэнерго сообщило, что причиной ЧП стало нарушение техники безопасности во время работы специальной техники. В ведомстве отметили, что кран задел стрелой линию электропередач, из-за чего произошло замыкание.

Спустя 38 минут после ЧП сотрудники «Россетей» восстановили электроснабжение по резервным мощностям. В настоящее время энергоресурс поставляется в штатном порядке.