Происшествия 09 августа 2023, 15:10 Минэкологии: взрыв в Сергиевом Посаде не привел к ухудшению качества воздуха Фото: Дмитрий Белицкий

Читать 360tv в

Взрыв на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде не привел к ухудшению качества воздуха в округе. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природопользования Московской области.

«С самых первых минут наши специалисты начали анализировать ситуацию по показаниям стационарных постов контроля качества воздуха, параллельно в Сергиев Посад оперативно выехали две мобильные лаборатории. Ближайший к месту происшествия пост, расположенный на улице Клубной, превышений ПДК не показал», — рассказал министр Тихон Фирсов.

Реклама

Пробы воздуха отбирались в трех местах, в том числе вблизи места взрыва. Измерения провели по 19 загрязняющим веществам, таким как диоксид азота, оксид азота, аммиак и другим. Лаборатория не зарегистрировала превышений.

«Концентрации загрязняющих веществ не превысили 0,2 ПДКм.р», — уточнили в министерстве.

Мониторинг качества воздуха продолжается. На месте работают две мобильные лаборатории.

Взрыв прогремел в 10:42. В результате пострадали 52 человека, шестеро находятся в реанимации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что часть людей может оставаться под завалами. На их разборы уйдет не менее 12 часов. По его словам, все поврежденные от взрыва квартиры и две школы восстановят.

Для жителей Сергиева Посада запустили горячую линию помощи. Позвонить можно по номерам: +7 (496-54) 5-77-55, +7 (496-54) 0-88-36, +7 (496) 551-51-00 и +7 (915) 135-15-10.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».