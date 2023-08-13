Эксклюзив 13 августа 2023, 14:55 Минэкологии не выявило превышения ПДК после пожара в Раменском Минэкологии: на место пожара в Раменском направилась передвижная лаборатория Телеканал «360»

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В Раменском городском округе отмечается преимущественно южный ветер, продукты горения в результате пожара на складе смещаются в южные районы муниципалитета, сообщили «360» в Минэкологии Подмосковья. Там уточнили, что на месте ЧП не выявили превышений ПДК.

В министерстве проанализировали данные с ближайших постов контроля качества атмосферного воздуха, которые находятся в Раменском на Крымской улице и на улице Гурьева, а также на Комсомольской площади. Все они располагаются в 3,5-4,5 километра от места ЧП.

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«Превышений установленных нормативов не зафиксировано. Направлена передвижная лаборатория для уточнения данных и работы в селитебной зоне», — подчеркнули в Минэкологии.

Пожар на складе на Донинском шоссе начался 13 августа около 12 часов дня. Прибывшие на место сотрудники МЧС сообщили, что площадь возгорания увеличилась до 2700 квадратных метров. По словам замглавы администрации Раменского городского округа Олега Раевского, причиной ЧП стало нарушение правил безопасности при проведения сварочных работ. Позже спасателям удалось локализовать пожар.