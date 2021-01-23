Милонов ответил на сообщения о пожаре в своем кабинете

Журналисты сообщили о пожаре в кабинете депутата Госдумы Виталия Милонова в день его рождения. Сам виновник торжества опроверг «360» информацию о возгорании.

«Никакие мои кабинеты сегодня не горели. Вчера был пожар в деревянной пристройке, такое случается. Кабинета моего там не было», — заявил Милонов.

Он пояснил, что его бывший кабинет находится совершенно в другом здании. Сейчас в нем располагается помещение для занятий детей рисованием.

Ранее Telegram-канал Life Shot написал, что кабинет Милонова загорелся в его день рождения. Помещение расположено в отдельном строении на территории храма Святителя Петра в Санкт-Петербурге. Канал отметил, что депутат передал свой кабинет церкви и уже в нем не работает.

Виталию Милонову 23 января исполнилось 47 лет. Свою политическую карьеру он начал в 1991 году со Свободной демократической партии России. Сейчас Милонов является депутатом Государственной думы VII созыва.