Происшествия 22 февраля 2024, 12:50 Миллион рублей взыскали с капитана судна в Петербурге за выбитые зубы ФССП: капитан катера заплатил петербурженке миллион за выбитые зубы Пресс-служба ГУФССП России по г.Санкт-Петербургу

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Петербурженка отсудила у невнимательного капитана прогулочного катера один миллион рублей за выбитые зубы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

Капитан был пьян, не справился с управлением и врезался в опору Гренадерского моста. Не борту находились несколько человек, все они оказались в воде.

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«Потерпевшие разлетелись в разные стороны, из воды их доставали сотрудники МЧС», — рассказали судебные приставы.

Одна из пассажирок из-за удара потеряла зубы, ей пришлось потратиться на протезирование. Но женщина обратилась в суд и взыскала с владельца катера миллион рублей. Деньги петербурженке перевели быстро.

Ранее яхта врезалась сразу в несколько катеров во Владивостоке у причала яхт-клуба «Семь футов». Столкновение судов произошло во время праздничного фейерверка. Во время происшествия никто не пострадал.