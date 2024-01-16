Происшествия 16 января 2024, 14:59 Миллиардер Годунов погиб при сходе лавины в Хибинах Бизнесмен Годунов и его друг Слонский погибли при сходе лавины в Хибинах

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В Хибинах завершили поисково-спасательную операцию после схода лавины в районе перевала Рамзай, сообщили в региональном главке МЧС. СМИ опубликовали данные, что в результате случившегося погибли два человека. Один из них — миллиардер Андрей Годунов из Санкт-Петербурга. Данные об этом в беседе с «360» подтвердила его родственница. От других комментариев она отказалась.

Данные о сходе лавины поступили спасателям днем 8 января. В результате, по информации ведомства, под завалом оказались два человека, которые двигались на снегоходах в составе группы туристов.

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Причем группа, как подчеркнули в пресс-службе, не была зарегистрирована.

К перевалу незамедлительно выехали спасатели Мурманского комплексного аварийно-спасательного центра МЧС. Кроме того, дополнительно были направлены спасатели из Мурманска и Кировска.

В общей сложности на месте ЧП работали более 50 специалистов и 29 единиц техники.

По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», еще одной жертвой происшествия стал друг Годунова, бизнесмен Игорь Слонский.