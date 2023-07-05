Происшествия 05 июля 2023, 10:26 Милашина и Немов прибыли в московскую Боткинскую больницу после нападения Журналист Венедиктов: избитые в Чечне Милашина и Немов находятся в больнице в Москве РИА «Новости»

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Журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов, на которых напали в Чечне, прилетели в Москву и прибыли в больницу. Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист Алексей Венедиктов*.

«Александр Немов, адвокат, и Елена Милашина, журналист „Новой газеты“, избитые накануне в Чечне, уже в Москве и находятся в одной из московских больниц», — написал журналист.

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Венедиктов* приложил к посту снимок, на котором виден фасад Боткинской больницы.

Неизвестные напали на Милашину и Немова в Чечне 4 июля. После случившегося пострадавших доставили в Беслан, а затем во Владикавказ. Североосетинский омбудсмен Тамерлан Цгоев сообщил, что у обоих многочисленные переломы, а адвоката ранили ножом. Журналистке облили голову зеленкой и попытались обрить ее.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова потребовала найти напавших на Милашину и Немова. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения журналистки и адвоката. Глава Чечни Рамзан Кадыров заверил, что компетентные службы приложат все усилия для установления личностей нападавших.

*Внесен Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента.