Эксклюзив 24 апреля 2023, 18:19 Микроавтобус врезался в легковушку на северо-востоке Москвы Последствия аварии с микроавтобусом на северо-востоке Москвы сняли на видео

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Водитель микроавтобуса во время проезда по Алтуфьевскому шоссе на северо-востоке Москвы спровоцировал аварию с двумя легковушками. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.

По словам собеседника, во время проезда микроавтобус врезался в едущий по правой стороне автомобиль Lada. От удара отечественная легковушка отлетела в машину BMW. В результате аварии пострадал один человек из микроавтобуса.

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Прибывшие на место медики забрали раненого в больницу. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что у микроавтобуса полностью разбита передняя часть. У BMW вмятина на задней двери. В обстоятельствах аварии сейчас разбираются сотрудники полиции.