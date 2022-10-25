Иномарка влетела в автобусную остановку в Подмосковье, один человек погиб | 360°

Происшествия 25 октября 2022, 13:19 Иномарка влетела в автобусную остановку в Подмосковье, один человек погиб МВД: в Подмосковье девушка скончалась из-за врезавшегося в автобусную остановку Mercedes РИА "Новости"

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Смертельная авария произошла утром 25 октября в Московской области. Автомобиль Mercedes врезался в автобусную остановку в деревне Дроздово и опрокинулся. В результате случившегося погибла девушка. Об этом «360» сообщили в ГУ МВД по региону.

ДТП произошло примерно в 07:50.

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«По предварительной информации, водитель 1999 года рождения на автомобиле марки Merсedes не справился управлением», — уточнил представитель ведомства.

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По его словам, машина опрокинулась на остановку, где находилась 16-летняя девушка.

«[Девушка] скончалась», — добавил он.

Правоохранительные работают на месте случившегося. Все причины и обстоятельства ДТП выясняются.