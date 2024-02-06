06 февраля 2024, 18:34
Микроавтобус влетел в остановку в Челябинской области
В Златоусте микроавтобус врезался в остановочный павильон на дороге Машзавод — проспект Гагарина. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГИБДД Челябинской области.
Очевидцы сообщили, что микроавтобус пронесся на красный свет, резко перестроился и врезался в остановочный павильон. Находившийся на остановке 26-летний пешеход получил различные травмы, его доставили в больницу. По факту аварии начали проверку.
ДТП
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