Происшествия 06 февраля 2024, 18:34 Микроавтобус влетел в остановку в Челябинской области

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В Златоусте микроавтобус врезался в остановочный павильон на дороге Машзавод — проспект Гагарина. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГИБДД Челябинской области.

Очевидцы сообщили, что микроавтобус пронесся на красный свет, резко перестроился и врезался в остановочный павильон. Находившийся на остановке 26-летний пешеход получил различные травмы, его доставили в больницу. По факту аварии начали проверку.

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