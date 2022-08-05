Микроавтобус влетел в иномарку на Киевском шоссе в Москве, есть пострадавшие

Микроавтобус влетел в стоявший автомобиль на Киевском шоссе в Москве. ДТП произошло на 35-м километре, в районе съезда на Проектируемый проезд № 7034, сообщили в департаменте транспорта столицы.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Движение в сторону центра временно перекрыто, предупредили в ведомстве.

По информации дептранса, микроавтобус, врезавшийся в стоявший автомобиль, принадлежит региональному перевозчику ООО «Домтрансавто».

Все обстоятельства и причины аварии уточняются. В региональном ГУ МВД «360» сообщили о трех пострадавших. На месте работают правоохранители.

«Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter совершил столкновение с Hyundai Porter. В результате пострадал водитель Porter и два пассажира микроавтобуса — мужчина и женщина. Их направили в [медицинское] учреждение», — сказали в ведомстве.

В Telegram-канале прокуратуры Москвы сообщили, что в ДТП пострадали семь человек. Шесть из них — пассажиры микроавтобуса. Проверку по факту случившегося поставили на контроль.