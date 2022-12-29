Происшествия 29 декабря 2022, 19:15 Микроавтобус въехал в остановку общественного транспорта во Владивостоке

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Транспортное средство влетело в павильон остановки «Парк Победы» на улице Русской во Владивостоке. Об этом сообщил сайт «Восток-Медиа» со ссылкой на городской ЦОДД.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и въехал в остановку с людьми. В настоящий момент информации о пострадавших нет.

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Отмечается, что на данном участке дорога очень скользкая, в сторону улицы Русской всегда образуются многокилометровые пробки.

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