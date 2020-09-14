Микроавтобус въехал в машину дорожных рабочих в Подмосковье. Один человек погиб

Водитель микроавтобуса врезался в служебную машину дорожных рабочих в Московской области. В результате аварии мужчина скончался от полученных травм.

ДТП произошло днем 14 сентября на 48-м километре автодороги М2 «Крым» (Симферопольское шоссе). Микроавтобус на большой скорости врезался в грузовик дорожных рабочих, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Водитель белого микроавтобуса скончался на месте.

На кадрах с места аварии видно, что у микроавтобуса полностью раскурочена вся передняя часть. При этом грузовик не сильно пострадал. Рядом с машинами работают медики и инспекторы ГИБДД.

Сейчас все причины и обстоятельства ДТП выясняются.