Микроавтобус въехал в легковушку и трамвай в Петербурге
Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем и въехал в трамвай на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге. Авария затруднила движение на улице. Об этом сообщили «Невские Новости» со ссылкой на очевидцев произошедшего в социальных сетях.
ДТП произошло 26 сентября на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге.
По словам очевидцев, водитель микроавтобуса въехал в легковой автомобиль и трамвай. Пострадали легковая машина и автобус. В результате аварии движение по трамвайным путям встало, образовалась большая пробка. Скорость движения на месте происшествия не превышала трех километров в час.