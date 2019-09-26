  • Микроавтобус въехал в легковушку и трамвай в Петербурге

    26 сентября 2019, 21:17

    Ольга Чеснокова

    Микроавтобус столкнулся с легковым автомобилем и въехал в трамвай на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге. Авария затруднила движение на улице. Об этом сообщили «Невские Новости» со ссылкой на очевидцев произошедшего в социальных сетях.

    ДТП произошло 26 сентября на Тихорецком проспекте в Санкт-Петербурге.

    По словам очевидцев, водитель микроавтобуса въехал в легковой автомобиль и трамвай. Пострадали легковая машина и автобус. В результате аварии движение по трамвайным путям встало, образовалась большая пробка. Скорость движения на месте происшествия не превышала трех километров в час.