  • Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Красноярском крае

    09 ноября 2019, 23:11

    Кирилл Фролов

    В Красноярском крае микроавтобус столкнулся с грузовиком, в результате два человека погибли, еще восемь пассажиров госпитализированы. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
    Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Красноярском крае

    По его данным, авария произошла на трассе в Новоселовском районе, находящемся примерно в 270 километрах к юго-западу от Красноярска. В момент аварии в микроавтобусе находились 14 человек.

    Что стало причиной ДТП, собеседник агентства не уточнил.

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    Утром 9 ноября краевая Госавтоинспекция предупреждала водителей о сложной дорожной обстановке из-за выпавшего снега.

    «Снежный покров уже сформировался в северных районах Красноярского края, прогнозируется местами гололедица на автодорогах центральных и южных районов края», — сообщала пресс-служба ведомства.

    Автолюбителям посоветовали не превышать скорость, держать дистанцию и исключить резкие и опасные маневры.