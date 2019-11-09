Микроавтобус столкнулся с грузовиком в Красноярском крае

По его данным, авария произошла на трассе в Новоселовском районе, находящемся примерно в 270 километрах к юго-западу от Красноярска. В момент аварии в микроавтобусе находились 14 человек.

Что стало причиной ДТП, собеседник агентства не уточнил.

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Утром 9 ноября краевая Госавтоинспекция предупреждала водителей о сложной дорожной обстановке из-за выпавшего снега.

«Снежный покров уже сформировался в северных районах Красноярского края, прогнозируется местами гололедица на автодорогах центральных и южных районов края», — сообщала пресс-служба ведомства.

Автолюбителям посоветовали не превышать скорость, держать дистанцию и исключить резкие и опасные маневры.