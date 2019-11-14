Микроавтобус столкнулся с двумя грузовиками в Забайкалье. 7 человек погибли

Крупное ДТП произошло утром 14 ноября в 60 километрах от поселка Агинское на федеральной трассе Чита — Забайкальск. Микроавтобус врезался в стоящую на обочине фуру, вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли семь человек.

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по краю, все погибшие находились в микроавтобусе.

«От удара микроавтобус вылетел на полосу встречного движения и столкнулся с движущейся во встречном направлении автомашиной ЗИЛ-130. В результате аварии шесть человек погибли, трое пострадали, детей среди них нет. Все погибшие и пострадавшие находились в автомобиле Hyundai», — приводит агентство текст сообщения ведомства.

Позже в Минздраве Забайкальского рая сообщили, что один из пострадавших умер от полученных травм по пути в больницу.

По предварительным данным, у водителя Hyundai есть документы на пассажирские перевозки. В момент катастрофы он перевозил пассажиров из Ясногорска в Читу. Руководитель СУ СК РФ по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил доследственную проверку по факту произошедшего. В пресс-службе регионального ведомства сообщили, что проверку проводят по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».