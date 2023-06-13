Происшествия 13 июня 2023, 21:30 Микроавтобус смыло в кювет из-за ливня в Северной Осетии. Погибла женщина Микроавтобус смыло в кювет из-за ливня в Северной Осетии

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Микроавтобус в Северной Осетии смыло в кювет и перевернуло, в результате одна из пассажирок погибла. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале республиканского ГУ МЧС.

ДТП случилось на трассе между селами Батако и Зильги. Сотрудники спасательных служб эвакуировали из маршрутки 15 человек, двое из которых несовершеннолетние.

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«По имеющейся информации, во время сильного дождя микроавтобус, двигавшийся по маршруту Владикавказ-Моздок, смыло в кювет и перевернуло», — написано в публикации.

Все пассажиры смогли выбраться из маршрутки, однако выйти к дороге не получалось из-за сильного водяного потока. На кадрах с места событий видно, что на улице идет сильный ливень. Прибывшие спасатели доставили пассажиров в безопасное место с помощью трехколенной лестницы.

«Одна из пассажирок маршрутки, к сожалению, погибла во время аварии. Для извлечения погибшей из-под транспортного средства на место направлена тяжелая техника МЧС России», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно о затоплениях в Воронеже из-за обильного ливня. Городские водостоки не справились с аномальной погодой, вода стала наполнять дороги и тротуары.